Боевики подорвали авто украинских наблюдателей на Донбассе – видео

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Боевики обстреляли наблюдателей украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) "Счастье". Снаряд попал в украинский ЗИЛ-131 "белых шлемов", который находился на мосту КПВВ.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

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Как видно на видео, огонь полностью окутал автомобиль украинских наблюдателей, в небо поднялось много дыма. Вероятнее всего, восстановлению машина уже не подлежит.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или жертвы среди членов СЦКК.

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