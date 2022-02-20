Боевики подорвали авто украинских наблюдателей на Донбассе – видео

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Боевики обстреляли наблюдателей украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) "Счастье". Снаряд попал в украинский ЗИЛ-131 "белых шлемов", который находился на мосту КПВВ.
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
Как видно на видео, огонь полностью окутал автомобиль украинских наблюдателей, в небо поднялось много дыма. Вероятнее всего, восстановлению машина уже не подлежит.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие или жертвы среди членов СЦКК.
Обострение на Донбассе
- 18 февраля власти так называемых республик "ЛДНР" объявили об эвакуации жителей региона в российские города. Планируется, что якобы будет вывезено около 700 тысяч человек.
- На российской территории вблизи пункта пропуска Марьинка, недалеко от границы с "ДНР", стоят десятки танков.
- В Минобороны допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России – Днем защитника отечества, 23 февраля.
- По данным украинской разведки, в Донецк уже прибыли "вагнеровцы", которые вместе с российскими спецслужбами планируют провести серию террористических актов. В частности, они подорвут жилые дома, чтобы обвинить в этом Украину.
- Российские оккупанты снова начали распространять информацию о том, что Донбасс якобы обстреливают украинские военные. Но на самом деле все это является фейком.
- На Донбасс продолжает заходить военная техника РФ. ОБСЕ зафиксировала 136 единиц тяжелой военной техники. Однако наблюдателей туда не пускают, чтобы они не увидели, сколько вражеской техники есть на самом деле и сколько продолжает прибывать.