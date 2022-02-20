Бойовики підірвали авто українських спостерігачів на Донбасі – відео

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики обстріляли спостерігачів української сторони Спільного центру контролю та координації (СЦКК) "Щастя". Снаряд влучив в український ЗІЛ-131 "білих шоломів", що знаходився на мосту КПВВ.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

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Як видно на відео, вогонь повністю огорнув автомобіль українських спостерігачів, у небо здійнялося багато диму. Найімовірніше, відновленню машина вже не підлягає.

Поки що невідомо, чи є постраждалі або жертви серед членів СЦКК.

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