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Боевики ударили из гранатометов по ВСУ. Где вчера стреляли

Татьяна Очеретяная
22 октября, 07:21
Боевики на Донбассе продолжают стрелять по украинским позициям – в этот раз открывали огонь у трех населенных пунктов

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 21 октября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Где стреляли боевики:

  • В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • У Пивденного российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
  • В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также со станковых противотанковых гранатометов.

На провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставив его прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 утра 22 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня – у Золотого-4 противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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