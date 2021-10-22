Боевики ударили из гранатометов по ВСУ. Где вчера стреляли

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 21 октября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Где стреляли боевики:

В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. У Пивденного российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия. В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также со станковых противотанковых гранатометов.

На провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставив его прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 утра 22 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня – у Золотого-4 противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Война на Донбассе