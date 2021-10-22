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Бойовики вдарили з гранатометів по ЗСУ. Де вчора стріляли

Тетяна Очеретяна
22 жовтня, 07:21
Бойовики на Донбасі продовжують стріляти по українських позиціях – цього разу відкривали вогонь біля трьох населених пунктів

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 21 жовтня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в Міноборони.

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Де стріляли бойовики:

  • В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
  • В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

На провокації супротивника наші захисники відкривали у відповідь вогонь, змусивши його припинити обстріли.

Станом на 7:00 ранку 22 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню – біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

На щастя, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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