Бойовики вдарили з гранатометів по ЗСУ. Де вчора стріляли

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 21 жовтня, вони чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в Міноборони.

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Де стріляли бойовики:

В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

ворог двічі відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї. В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

На провокації супротивника наші захисники відкривали у відповідь вогонь, змусивши його припинити обстріли.

Станом на 7:00 ранку 22 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню – біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

На щастя, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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Війна на Донбасі