Боится чипа: на Волыни мама подростка через суд отказалась от ID-карты

В Украине женщина отказалась от нового вида паспорта для сына. Фото: коллаж "Сегодня"

На Волыни суд обязал выдать 16-летнему подростку вместо ID-паспорта в виде книжечки. С такой просьбой обратилась мать парня.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Как стало известно, мать 16-летнего подростка выступила с тем, чтобы ее сыну выдали паспорт в виде старого образца, но ей отказали, объяснив, что выдают только ID-карты.

Впрочем, принимать паспорт нового образца женщина и ее сын не захотели, поскольку такой документ включает в себя чип с персональными данными, а от их обработки они решили отказаться.

В результате женщина подала иск с требованием признать отказ противоправным.

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"Истец считает, что ответчик, отказывая ее сыну в оформлении паспорта в форме книжечки, грубо и безосновательно нарушает его законные права и интересы, поскольку ID-карта включает в себя бесконтактный электронный носитель с персональными данными, от обработки которых он отказывается", – говорится в деле.

В конечном итоге суд призвал выдать 16-летнему юноше паспорт в виде книжечки старого образца.

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