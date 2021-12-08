Боїться чіпа: на Волині мама підлітка через суд відмовилася від ID-картки

В Україні жінка відмовилася від нового виду паспорта для сина. Фото: колаж "Сьогодні"

На Волині суд зобов’язав видати 16-річному підлітку замість ID-паспорта у вигляді книжечки. З таким проханням звернулася мати хлопця.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Як стало відомо, мати 16-річного підлітка виступила з тим, щоб її сину видали паспорт у вигляді старого зразка, але їй відмовили, пояснивши, що видають лише ID-картки.

Втім, приймати паспорт нового зразка жінка та її син не захотіли, оскільки такий документ включає чіп з персональними даними, а від їхньої обробки вони вирішили відмовитися.

У підсумку жінка подала позов з вимогою визнати відмову протиправною.

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"Позивач вважає, що відповідач, відмовляючи її синові в оформленні паспорта у формі книжечки, грубо і безпідставно порушує його законні права та інтереси, оскільки ID-картка включає безконтактний електронний носій з персональними даними, від обробки яких він відмовляється", – йдеться у справі.

Зрештою, суд закликав видати 16-річному юнакові паспорт у вигляді книжечки старого зразка.

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