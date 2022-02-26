Больницы без окон и разрушенный детский сад: какова ситуация в Чернигове после обстрелов

Российские военные попали снарядами и в многоэтажные дома/Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 26 февраля, в Черниговепо состоянию на 19:00 крайне тяжелая ситуация. В течение дня в городе было много обстрелов. Из-за этого разрушен детский сад, а также многоэтажные дома.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Что известно

В городе били тяжелой артиллерией из окраин города, а также стреляли из "Градов". Российские оккупанты целились в жилой квартал и обстреляли также воинскую часть. Из-за обстрела также разрушен детский сад на улице Белова. Там погибших нет.

Российские военные попали и в многоэтажные дома. На верхних этажах горели квартиры. Разрушены и частные дома. Из-за взрывов вылетели и окна в областной больнице. Также без окон остались и многие квартиры в многоэтажных домах.

Из-за обстрелов горит лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Сильнее всего обстреливали днем.

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Также на окраине Чернигова есть два подбитых вражеских танка. Город охраняется и обороняется ВСУ, теробороной и нацполицией.

Ситуация в Украине 26 февраля

В результате войны России против Украины за более двух первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

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Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется, как убежище.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").

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