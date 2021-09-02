"Большая стройка": в Ровенской области возле Костополя отремонтировали трассу

Полностью отремонтировали пятикилометровый участок дороги в рамках программы "Большая стройка" / Фото: Укравтодор
В Ровенской области полностью отремонтировали пятикилометровый участок дороги между селом Данчимост и городом Костополь, который является частью трассы государственного значения Н-25 Городище — Ровное — Староконстантинов. Ремонт выполнен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
"Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делались ремонты путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органо-минеральной смеси. Далее идет нижний слой – крупнозернистый асфальт, и верхний – щебеночно-мастичный асфальтобетон.
Такая технология позволяет делать дорожное полотно более устойчивым. Тем более, на участке часто были наплывы из-за влажной и болотистой местности", – прокомментировал Коваль.
На дороге уже обустроены также пешеходные дорожки и тротуары, автобусные остановки, дорожные знаки, перильное и барьерное ограждение, световые опоры, освещение и разметка. Также проведен капитальный ремонт моста.
Стоимость ремонта участка составила более 120 млн гривен.
Напомним, целью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" является комфортный проезд по Украине различными путями.
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Напомним, что Украину и Молдову соединит новый мост. Строительство осуществляется по модели design-build, которая позволяет сэкономить время строительства и стоимость.
Также В Хмельницкой области начали ремонт трассы Житомир – Черновцы. Участок автодороги планируют расширить на 2 метра.