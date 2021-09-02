"Большая стройка": в Ровенской области возле Костополя отремонтировали трассу

В Ровенской области полностью отремонтировали пятикилометровый участок дороги между селом Данчимост и городом Костополь, который является частью трассы государственного значения Н-25 Городище — Ровное — Староконстантинов. Ремонт выполнен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает в Facebook глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делались ремонты путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органо-минеральной смеси. Далее идет нижний слой – крупнозернистый асфальт, и верхний – щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Такая технология позволяет делать дорожное полотно более устойчивым. Тем более, на участке часто были наплывы из-за влажной и болотистой местности", – прокомментировал Коваль.