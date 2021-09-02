"Велике будівництво": на Рівненщині біля Костополя відремонтували трасу

Повністю відремонтували п'ятикілометрову ділянку дороги в рамках програми "Велике будівництво" / Фото: Укравтодор
У Рівненській області повністю відремонтували п’ятикілометрову ділянку між селом Данчиміст та містом Костопіль, що є частиною траси державного значення Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів. Ремонт виконано у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомляє у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль..
"Це зовсім інший, новий підхід до робіт. Якщо у 2017-2018 роках в області робилися ремонти шляхом заміни лише верхнього шару, то сьогодні ми реконструюємо основу. Вона зроблена з органо-мінеральної суміші. Далі йде нижній шар – крупнозернистий асфальт, верхній – щебенево-мастичний асфальтобетон.
Така технологія дозволяє робити дорожнє полотно більш стійким. Тим більше, на ділянці часто були напливи через вологу і болотисту місцевість", – прокоментував Коваль.
На дорозі уже також облаштовані пішохідні доріжки і тротуари, автобусні зупинки, дорожні знаки, перильне та бар’єрне огородження, світлові опори, освітлення та розмітка. Також проведено капітальний ремонт мосту
Вартість ремонту ділянки склала понад 120 млн гривень.
Нагадаємо, метою програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є комфортний проїзд по Україні різними шляхами.
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