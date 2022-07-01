Борис Джонсон стал одесситом: что произошло

Джонсон пока не сообщил, когда переедет в Одессу / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Невероятная помощь, которую оказывает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон воюющей Украине, оценена высоким статусом почетного гражданина Одессы.

О предоставлении такого статуса сообщил мэр Геннадий Труханов.

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Что известно

"Я хотел бы сообщить приятную новость, для нас она уж точно приятная. Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он становится почетным гражданином Одессы. Это высшая награда нашего города. Это наша высшая признательность за помощь Украине в отражении ударов агрессора", – сказал Труханов.

Таким образом, Джонсон стал первым почетным гражданином Одессы, который является подданным Великобритании за все время существования награды. А она существует с 1862 года.

"Подчеркну – это борьба всего цивилизованного сообщества с фашизмом версии 2.0, и в этой борьбе Господин Джонсон станет первым Почетным гражданином города – подданным Великобритании, за все время существования награды – с 1862 года", – добавил мэр.

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