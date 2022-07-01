Борис Джонсон став одеситом: що сталося

Джонсон поки не повідомив, коли переїде до Одеси / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Неймовірна допомога, яку надає прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон воюючій Україні, оцінена високим статусом почесного громадянина Одеси.

Про надання такого статусу повідомив мер Геннадій Труханов.

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Що відомо

"Я хотів би повідомити приємну новину, для нас вона вже точно приємна. Я підписав розпорядження про нагородження прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів. У такий спосіб він стає почесним громадянином Одеси. Це найвища нагорода нашого міста. Це наша найвища вдячність за допомогу Україні у відбитті ударів агресора", – сказав Труханов.

Таким чином Джонсон став першим почесним громадянином Одеси, який є підданим Великої Британії за весь час існування нагороди. А вона існує із 1862 року.

"Підкреслю – це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Пан Джонсон стане першим Почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року ", – додав мер.

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Наш друг Борис