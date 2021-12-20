Бросил под колеса машин: в Днепропетровской области мужчина надругался над флагом

Флаг находился на проезжей части / Коллаж "Сегодня"

В пгт Просяна Днепропетровской области мужчина надругался на государственным флагом Украины. Полицейские нашли нарушителя.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

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Бросил флаг на дорогу

В полицию обратился заявитель и сообщил, что мужчина из электрической опоры, на которой был закреплен государственный символ, сорвал его, сломав крепеж и его основание. После этого неизвестный бросил флаг на проезжую часть.

Как нашли виновника

Полицейские проверили камеры видеонаблюдения и установили причастного к преступлению. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

Накажут ли нарушителя

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении мужчине и избрании ему меры пресечения.

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