Кинув під колеса машин: на Дніпропетровщині чоловік поглумився над прапором

Прапор знаходився на проїжджій частині / Колаж "Сьогодні"

У смт Просяна Дніпропетровської області чоловік поглумився над державним прапором України. Поліцейські виявили порушника.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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Кинув прапор на дорогу

До поліції звернувся заявник і повідомив, що чоловік з електричної опори, на якій було закріплено державний символ, зірвав його, зламавши кріплення та його основу. Після цього невідомий покинув прапор на проїжджу частину.

Як знайшли винуватця

Поліцейські перевірили камери відеоспостереження та встановили причетного до злочину. Ним виявився 34-річний раніше засуджений місцевий житель.

Чи покарають порушника

За цим фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

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Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру чоловіку та обрання йому запобіжного заходу.

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