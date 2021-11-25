Бросили умирать на кладбище: в Волынской области до полусмерти избили таксиста

Мужчина смог позвать на помощь / Коллаж "Сегодня"

В Луцком районе несколько молодых людей жестоко избили таксиста. Потом они его вывезли на кладбище и оставили там умирать.

Об этом пишет ИА "Волынские новости".

Били палкой

Несколько молодых людей нанесли тяжелые телесные повреждения таксисту. Мужчину били палкой до обморока.

После этого они украли его вещи, а самого таксиста увезли на кладбище умирать. Там пострадавший смог позвать на помощь.

В каком состоянии мужчина

На место происшествия выехала карета неотложной помощи. Они доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в городскую городскую клиническую больницу.

У избитого мужчину предварительно диагностировали политравму.

В Киеве жестоко избили таксиста за просьбу надеть маски

В центре Киева пассажиры избили таксиста Uber до полусмерти. Он попросил своих пассажиров надеть маски в салоне авто.

В больнице врачи осмотрели таксиста. У него зафиксировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Также на лице много синяков и есть рассечения.

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