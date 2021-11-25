Покинули вмирати на цвинтарі: у Волинській області до напівсмерті побили таксиста

Чоловік зміг покликати на допомогу / Колаж "Сьогодні"

У Луцькому районі кілька молодиків жорстоко побили таксиста. Потім вони його вивезли на цвинтар і залишили там вмирати.

Про це пише ІА "Волинські новини".

Били палицею

Декілька молодих людей завдали тяжких тілесних ушкоджень таксисту. Чоловіка били палицею до непритомності.

Після цього вони вкрали його речі, а самого таксиста відвезли на цвинтар помирати. Там постраждалий зміг покликати на допомогу.

В якому стані чоловік

На місце події виїхала карета невідкладної допомоги. Вони доправили потерпілого у тяжкому стані до міської міської клінічної лікарні.

У побитого чоловіка попередньо діагностували політравму.

У Києві жорстоко побили таксиста за прохання надіти маски

У центрі Києва пасажири побили таксиста Uber до напівсмерті. Він попросив своїх пасажирів одягнути маски у салоні авто.

У лікарні оглянули таксиста. У нього зафіксували струс мозку та перелом щелепи. Також на обличчі багато синців і є розсічення.

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