Покинули вмирати на цвинтарі: у Волинській області до напівсмерті побили таксиста

Чоловік зміг покликати на допомогу / Колаж "Сьогодні"
У Луцькому районі кілька молодиків жорстоко побили таксиста. Потім вони його вивезли на цвинтар і залишили там вмирати.
Про це пише ІА "Волинські новини".
Били палицею
Декілька молодих людей завдали тяжких тілесних ушкоджень таксисту. Чоловіка били палицею до непритомності.
Після цього вони вкрали його речі, а самого таксиста відвезли на цвинтар помирати. Там постраждалий зміг покликати на допомогу.
В якому стані чоловік
На місце події виїхала карета невідкладної допомоги. Вони доправили потерпілого у тяжкому стані до міської міської клінічної лікарні.
У побитого чоловіка попередньо діагностували політравму.
У Києві жорстоко побили таксиста за прохання надіти маски
У центрі Києва пасажири побили таксиста Uber до напівсмерті. Він попросив своїх пасажирів одягнути маски у салоні авто.
У лікарні оглянули таксиста. У нього зафіксували струс мозку та перелом щелепи. Також на обличчі багато синців і є розсічення.
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