Брызнул с баллончика на младенца. В Харькове злоумышленник напал на семью

Мужчина напал на маму с ребенком / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове мужчина напал на семью. Он брызнул с перцового баллончика на маму и ее трехмесячного ребенка.

Об этом написала пострадавшая, передает Telegram-канал "Харьков.LIVE".

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Подробности инцидента

"Вчера вечером 25.12 примерно в 19:10 по адресу пр-т. Славы, 1Г (около магазина Свежина и Агромол), некий Крамаренко Владимир Николаевич забрызгал меня и моего трехмесячного ребенка с перцового баллончика", – написала женщина.

Она просит свидетелей связаться с ней по телефону: 0506979650.

Злоумышленник был на белом автомобиле ZAZ Forza AX 6763 EX.

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Не первое нападение

Отмечается, что ранее он уже нападал на семью пострадавшей и наносил травмы, но полиция ничего не предприняла.

"Он постоянно ездит в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, опасен своим неадекватным поведением, к тому же с поддельным водительским удостоверением, вчера полиция его видела в таком состоянии, но применить ему ничего не может – нет доказательств, что он в таком состоянии был за рулем. Пострадали не только моя семья. Это не первое нападение. Дважды судим. На нем 17 заявлений и десятки пострадавших", – написала женщина.

В сообщении отметили, что на прикрепленном видео — одно из предыдущих его нападений.

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