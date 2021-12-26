Бризнув з балончика на немовля. У Харкові чоловік напав на сім'ю

Чоловік напав на маму з дитиною / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові чоловік напав на родину. Він бризнув із перцевого балончика на маму та її тримісячну дитину.

Про це написала постраждала, повідомляє Telegram-канал Харків.LIVE.

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Подробиці інциденту

"Вчора ввечері, 25.12, приблизно о 19:10 за адресою просп. Слави, 1Г (біля магазину Свіжина та Агромол), Крамаренко Володимир Миколайович забризкав мене та мою тримісячну дитину з перцевого балончика", – написала жінка.

Вона просить свідків зв'язатися із нею за телефоном: 0506979650.

Зловмисник був на білому автомобілі ZAZ Forza AX 6763 EX.

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Не перший напад

Зазначається, що раніше він уже нападав на сім'ю потерпілої та завдав травм, але поліція нічого не зробила.

"Він постійно їздить у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, небезпечний своєю неадекватною поведінкою, до того ж з підробленим посвідченням водія, вчора поліція його бачила в такому стані, але застосувати йому нічого не може – немає доказів, що він у такому стані був за кермом. Постраждала не тільки моя сім'я. Це не перший напад. Двічі судимий. На ньому 17 заяв та десятки постраждалих", – написала жінка.

У повідомленні зазначено, що на прикріпленому відео — один із попередніх його нападів.

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