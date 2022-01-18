Будет ли мороз на Крещение: рассказали синоптики

Холоднее всего будет на севере страны / Коллаж "Сегодня"

Погода на Крещение, 19 января, в Украине будет без сильных морозов. Небо до самого вечера в стране покроют облака, но иногда будет видно и солнце. Также в этот день не будет осадков. Погода будет сухой, но с ветром.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, в среду днем во всех областях будет сухая погода, а также северо-западный ветер 7-12 м/с. Сильных морозов ожидать не стоит. На западе страны температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов. В центральных и южных областях прогнозируют от -2 до +2 градусов.

Холоднее будет на севере. Там столбики термометров опустятся до -7 градусов. На востоке страны синоптики обещают от -2 до 0 градусов.

Ночью в Украине температура воздуха будет колебаться от 4 до 10 градусов мороза.

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Погода в Украине на Крещение. Скрин: Укргидрометцентр

Советы от спасателей

Спасатели напоминают, что запрещено купаться в ледяной воде без подготовки. Также нужно помнить несколько правил для безопасного погружения в воду:

купаться в присутствии медиков и спасателей;

после купания разогреться и выпить горячего чаю;

находиться в воде можно только 10 секунд;

нельзя пить алкоголь перед погружением;

выбирать водоем с безопасным спуском.

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