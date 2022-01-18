Чи буде мороз на Водохреще: розповіли синоптики

Найхолодніше буде на півночі країни / Колаж "Сьогодні"
Погода на Водохреще, 19 січня, в Україні без сильних морозів. Небо до самого вечора у країні покриють хмари, але іноді буде й сонце. Також цього дня не буде опадів. Погода буде сухою, але з вітром.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, у середу вдень у всіх областях буде суха погода та північно-західний вітер 7-12 м/с. Сильних морозів не варто очікувати. На заході країни температура повітря коливатиметься від -1 до +2 градусів. У центральних та південних областях прогнозують від -2 до +2 градусів.
Холодне буде на півночі. Там стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів. На сході країни синоптики обіцяють від -2 до 0 градусів.
Вночі в Україні температура повітря коливатиметься від 4 до 10 градусів морозу.
Поради від рятувальників
Рятувальники нагадують, що заборонено купатися у крижаній воді без підготовки Також потрібно пам'ятати кілька правил для безпечного занурення у воду:
- купатися у присутності медиків та рятувальників;
- після купання розігрітися та випити гарячого чаю;
- перебувати у воді можна лише 10 секунд;
- не можна пити алкоголь перед зануренням;
- вибирати водойму з безпечним спуском.
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