Чи буде мороз на Водохреще: розповіли синоптики

Найхолодніше буде на півночі країни / Колаж "Сьогодні"

Погода на Водохреще, 19 січня, в Україні без сильних морозів. Небо до самого вечора у країні покриють хмари, але іноді буде й сонце. Також цього дня не буде опадів. Погода буде сухою, але з вітром.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

За даними синоптиків, у середу вдень у всіх областях буде суха погода та північно-західний вітер 7-12 м/с. Сильних морозів не варто очікувати. На заході країни температура повітря коливатиметься від -1 до +2 градусів. У центральних та південних областях прогнозують від -2 до +2 градусів.

Холодне буде на півночі. Там стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів. На сході країни синоптики обіцяють від -2 до 0 градусів.

Вночі в Україні температура повітря коливатиметься від 4 до 10 градусів морозу.

Реклама

Погода в Україні на Хрещення. Скрін: Укргідрометцентр

Поради від рятувальників

Рятувальники нагадують, що заборонено купатися у крижаній воді без підготовки Також потрібно пам'ятати кілька правил для безпечного занурення у воду:

купатися у присутності медиків та рятувальників;

після купання розігрітися та випити гарячого чаю;

перебувати у воді можна лише 10 секунд;

не можна пити алкоголь перед зануренням;

вибирати водойму з безпечним спуском.

Раніше ми писали: