"Будет освобожден": адвокаты Рябчука сделали важное заявление по стрелку

В настоящее время днепровский стрелок Артемий Рябчук находится в СИЗО / Фото: Коллаж: Сегодня
Адвокаты Артемия Рябчука, устроившего стрельбу в воинской части Днепра, говорят о невиновности солдата. И заявляют о том, что нацгвардейца освободят.
Об этом пишет сайт Сегодня.
Адвокаты написали более 10 заявлений о нарушениях правоохранителей во время расследования: о преступлении, совершенного следователем, руководством ГБР, начальством воинской части, где служил Рябчук.
"Артемий будет освобожден. Вина не доказана", – сказал защитник стрелка Павличенко Дмитрий Александрович.
Что известно о трагедии
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.
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