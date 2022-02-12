"Будет освобожден": адвокаты Рябчука сделали важное заявление по стрелку

В настоящее время днепровский стрелок Артемий Рябчук находится в СИЗО / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокаты Артемия Рябчука, устроившего стрельбу в воинской части Днепра, говорят о невиновности солдата. И заявляют о том, что нацгвардейца освободят.

Об этом пишет сайт Сегодня.

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Адвокаты написали более 10 заявлений о нарушениях правоохранителей во время расследования: о преступлении, совершенного следователем, руководством ГБР, начальством воинской части, где служил Рябчук.

"Артемий будет освобожден. Вина не доказана", – сказал защитник стрелка Павличенко Дмитрий Александрович.

Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". Как"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. После задержания. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

Подозреваемый будет содержаться в СИЗО . В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога.

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