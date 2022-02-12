"Буде звільнений": адвокати Рябчука зробили важливу заяву щодо стрільця

Наразі дніпровський стрілок Артемій Рябчук перебуває в СІЗО / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокати Артемія Рябчука, которий влаштував стрілянину у військовій частині Дніпра, кажуть про невинуватість солдата І заявляють, що нацгвардійця звільнять.

Про це пише сайт Сьогодні.

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Адвокати написали понад 10 заяв про порушення правоохоронців під час розслідування: про злочин, скоєний слідчим, керівництвом ДБР, начальством військової частини, де служив Рябчук.

"Артемія буде звільнено. Провина не доведена", – сказав захисник стрільця Павличенко Дмитро Олександрович.

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.

стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Як"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Після затримання. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть отримували підвищення.

Підозрюваний утримується в СІЗО . У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави.

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