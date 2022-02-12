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"Буде звільнений": адвокати Рябчука зробили важливу заяву щодо стрільця

Юлія Гаврилюк
12 лютого, 12:47
Адвокати вимагатимуть, щоб за всіма порушеннями правоохоронців розпочали досудове розслідування

Наразі дніпровський стрілок Артемій Рябчук перебуває в СІЗО / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокати Артемія Рябчука, которий влаштував стрілянину у військовій частині Дніпра, кажуть про невинуватість солдата І заявляють, що нацгвардійця звільнять.

Про це пише сайт Сьогодні.

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Адвокати написали понад 10 заяв про порушення правоохоронців під час розслідування: про злочин, скоєний слідчим, керівництвом ДБР, начальством військової частини, де служив Рябчук.

"Артемія буде звільнено. Провина не доведена", – сказав захисник стрільця Павличенко Дмитро Олександрович.

Що відомо про трагедію

  • Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
  • Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.
  • Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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