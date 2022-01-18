Будет ветрено и снежно: погода в Украине на 18 января

В большинстве регионах ожидается снег/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 18 декабря, будет пасмурной и прохладной. В некоторых регионах ожидается снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Кое-где прогнозируют "минусовую" температуру.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Как информируют синоптики, осадков сегодня не будет в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории ожидается снег. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируется от -2 до +2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В северных регионах – -4-0 градусов. На юге ожидается от -1 до +2 градусов.

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В Киеве прогнозируют снег, 2-4 градуса мороза, а в Симферополе будет облачная погода – от -1 до +1 градуса.

Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда: