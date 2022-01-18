Будет ветрено и снежно: погода в Украине на 18 января

В большинстве регионах ожидается снег/Коллаж: "Сегодня"
Погода в Украине во вторник, 18 декабря, будет пасмурной и прохладной. В некоторых регионах ожидается снег. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с. Кое-где прогнозируют "минусовую" температуру.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Как информируют синоптики, осадков сегодня не будет в Волынской, Ровенской, Закарпатской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории ожидается снег. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.
На западе прогнозируется от -2 до +2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В северных регионах – -4-0 градусов. На юге ожидается от -1 до +2 градусов.
В Киеве прогнозируют снег, 2-4 градуса мороза, а в Симферополе будет облачная погода – от -1 до +1 градуса.
Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.