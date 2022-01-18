Буде вітряно та сніжно: погода в Україні на 18 січня

У більшості регіонах очікується сніг/Колаж: "Сьогодні"
Погода в Україні у вівторок, 18 грудня, буде похмурою та прохолодною. У деяких регіонах очікується сніг. Пориви вітру цього дня сягатимуть 12 м/с. Подекуди прогнозують "мінусову" температуру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Як інформують синоптики, опадів сьогодні не буде у Волинській, Рівненській, Закарпатській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. На решті території очікується сніг. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.
На заході прогнозують від -2 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла.
У північних регіонах — -4-0 градусів. На півдні очікується від -1 до +2 градусів.
У Києві прогнозують сніг, 2-4 градусів морозу, а в Сімферополі буде хмарна погода – від -1 до +1 градуса.
Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.