Был ранен оккупантами. В госпитале скончался 20-летний военный ВСУ

Оккупанты убили украинского военного / Фото: Коллаж: Сегодня

От последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний украинский военный Игорь Тычина.

Об этом сообщила заместительница Коростенского городского головы Наталья Чижевская Суспильному.

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Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95 десантно-штурмовой бригады.

"Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась" , – сказала Чижевская.

Она рассказала, что Игорь Тычина родился в 2001 году.

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"Парень окончил в Коростене школу №10. Он вырос в многодетной семье, был спортсменом-волейболистом", – добавила заместительница Коростенского городского головы.

Прощание с Игорем Тычиной состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени будет сообщено официально.

Оккупанты ранили военных ВСУ

Напомним, что 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

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"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое" , – говорилось в сообщении.

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