Був поранений окупантами. У госпіталі помер 20-річний військовий ЗСУ

Окупанти вбили українського військового / Фото: Колаж: Сьогодні

Від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний український військовий Ігор Тичина.

Про це повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська Суспільному.

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Ігор Тичина воював на сході України у складі 95 десантно-штурмової бригади.

"Лікарі боролися за його життя, але першого січня молоде життя обірвалося", – сказала Чижевська.

Вона розповіла, що Ігор Тичина народився у 2001 році.

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"Хлопець закінчив у Коростені школу №10. Він виріс у багатодітній родині, був спортсменом-волейболістом", – додала заступниця Коростенського міського голови.

Прощання з Ігорем Тичиною відбудеться на центральній площі Коростеня. Про день і час буде повідомлено офіційно.

Окупанти поранили військових ЗСУ

Нагадаємо, що 27 грудня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий", – йшлося у повідомленні.

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