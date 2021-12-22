Был в женском белье: копы рассказали подробности задержания львовского педофила (фото)

Подозреваемого задержали вечером/Коллаж "Сегодня"
Педофил, который заставил раздеваться второклассницу в туалетеодной из школ Львова, во время задержания был в женском белье. Арестовали полицейские мужчину прямо на улице.
Об этом сайту "Сегодня" сообщила спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.
Что произошло в школе
На днях в одну из школ Львова зашел переодетый в женщину мужчина. В туалете он пытался развратить семилетнюю девочку, представившись медиком.
Попытка оказалась неуспешной и мужчина сбежал. Немного позже его задержали военнослужащие Нацгвардии.
Подробности задержания
У военнослужащих были ориентировки и информация от горожан о педофиле. Люди сообщали, что видели подозреваемого на улице.
"Нацгвардейцы знали, что мужчина в очках и в какой именно одежде. На улице был замечен такой. Он пытался убежать, но безуспешно. Оказалось, что под верхней одеждой у него было женское белье. На место вызвали полицию", – сообщила офицер группы информации и коммуникации воинской части 3002 Нацгвардии Украины старший лейтенант Алина Новикова.
О задержанном известно, что это 50-летний киевлянин.
Накажут ли педофила?
По данным силовиков, мужчина был ранее судим и находился в розыске. Как уточнила для "Сегодня" спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская, сегодня, 22 декабря, суд избирает ему меру пресечения.
В каком состоянии жертва
Наши источники в МВД уточнили, что семилетняя девочка чувствует себя нормально. Она просто не успела понять, что с ней хотели сделать.
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