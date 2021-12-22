Був у жіночій білизні: копи розповіли подробиці затримання львівського педофіла (фото)

Підозрюваного затримали увечері/Колаж "Сьогодні"

Педофіл, який змусив роздягатися другокласницю в туалеті однієї зі шкіл Львова, під час затримання був у жіночій білизні. Заарештували поліцейські чоловіка прямо на вулиці.

Про це сайту "Сьогодні" повідомила речник поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Що сталося у школі

Днями до однієї зі шкіл Львова зайшов переодягнений у жінку чоловік. У туалеті він намагався розбестити семирічну дівчинку, представившись медиком.

Спроба виявилася невдалою і чоловік втік. Трохи згодом його затримали військовослужбовці Нацгвардії.

Подробиці затримання

У військовослужбовців були орієнтування та інформація від городян про педофіла. Люди повідомляли, що бачили підозрюваного на вулиці.

"Нацгвардійці знали, що чоловік в окулярах і в якому саме одязі. На вулиці був помічений такий. Він намагався втекти, але безуспішно. Виявилося, що під верхнім одягом у нього була жіноча білизна. На місце викликали поліцію", – повідомила офіцер групи інформації та комунікації військової частини 3002 року Нацгвардії України старший лейтенант Аліна Новікова.

Про затриманого відомо, що це 50-річний киянин.

На момент затримання на підозрюваному був бюстгальтер. Фото: Нацгвардія

Чи покарають педофіла?

За даними силовиків, чоловік був раніше засуджений і перебував у розшуку. Як уточнила для "Сьогодні" речник поліції Львівської області Світлана Добровольська, сьогодні, 22 грудня, суд обирає йому запобіжний захід.

В якому стані жертва

Наші джерела у МВС уточнили, що семирічна дівчинка почувається нормально. Вона просто не встигла зрозуміти, що з нею хотіли зробити.

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