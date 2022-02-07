Было 500 обысков! В мэрии Кривого Рога заявили о давлении

В мэрию Кривого Рога пришли с обысками / Фото: Коллаж: Сегодня

В горсовете Кривого Рога в период с 2016 по 2019 год провели более 500 проверок, которые не принесли никаких результатов. Сейчас, по словам чиновников, "возобновился массовый террор".

Об этом сказал начальник юридического управления горсовета Максим Кудин, пишут на сайте мэрии.

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Что сказал Кудин

Кудин заявил, что проверки за те четыре года проводились по личным командам экс-прокурора Луценко. Но нарушений не нашли. Давление на власть возобновилось после того, как в 2020 году мэром выбрали Константина Павлова, а кандидат от "Слуги народа" проиграл.

"15 августа был убит мэр Кривого Рога Константин Павлов, после чего террор усилился. Мы все помним громкие заявления и целые акты Госаудитслужбы о якобы злоупотреблении в криворожском горсовете на астрономическую сумму 27 миллиардов. Прошло полгода, и все эти заявления "сдулись", – сказал он.

Чиновник уточнил, что горсовет всегда за то, чтобы налогов платилось больше. Но, как считает Кудин, эти обыски не дадут никакого результата.

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"В данном случае как юрист даю 100%, что это не закончится ничем, кроме как картинкой с автоматами на фоне горисполкома. Чтобы просто убедить криворожцев, что что-то здесь не то. Это не юриспруденция – это политика", - подытожил юрист.

Что известно об обысках?

Утром 7 февраля с обысками в мэрию пришли работники ГБР. Они сообщают, что проверки идут в рамках уголовного производства о служебной халатности должностных лиц. По данным силовиков, эта халатность привела к утрате бюджетом почти 700 млн грн.

Следователи установили что между криворожским горсоветом и одним из градообразующих предприятий заключены 82 договора аренды земельных участков. Однако стоимость аренды сильно занижена, из-за чего город недополучил деньги.