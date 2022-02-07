Було 500 обшуків! У мерії Кривого Рогу заявили про тиск

До мерії Кривого Рогу прийшли з обшуками / Фото: Колаж: Сьогодні

У міськраді Кривого Рогу в період з 2016 до 2019 року провели понад 500 перевірок, які не мали жодних результатів. Тепер, за словами чиновників, "відновився масовий терор".

Про це розповів начальник юридичного управління міськради Максим Кудін, пишуть на сайті мерії.

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Що сказав Кудін

Кудін заявив, що перевірки за ті чотири роки проводили за особистою командою експрокурора Луценка. Але порушень не виявили. Тиск на владу відновився після того, як 2020 року мером обрали Костянтина Павлова, а кандидат від "Слуги народу" програв.

"15 серпня було вбито мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, після чого терор посилився. Ми всі пам'ятаємо гучні заяви та цілі акти Держаудитслужби про нібито "зловживання" у криворізькій міськраді на астрономічну суму 27 мільярдів. Минуло пів року і всі ці заяви "здулися"", – сказав він.

Чиновник уточнив, що міськрада завжди за те, щоби податків платили більше. Але, вважає Кудін, ці обшуки не дадуть жодного результату.

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"У цьому випадку як юрист даю 100%, що це не закінчиться нічим, окрім як картинкою з автоматами на фоні міськвиконкому. Щоб просто переконати криворожців, що "щось тут не те". Це не юриспруденція – це політика", – підсумував юрист.

Що відомо про обшуки?

Вранці 7 лютого з обшуками до мерії прийшли працівники ДБР. Вони повідомляють, що перевірки відбуваються за кримінальним провадженням про службову недбалість посадових осіб. За даними силовиків, ця недбалість призвела до втрати бюджетом майже 700 млн грн.

Слідчі встановили, що між Криворізькою міськрадою та одним із містотвірних підприємств укладено 82 договори про оренду земельних ділянок. Проте вартість оренди сильно занижена, через що місто недоотримало гроші.