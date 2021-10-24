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Было всего 23 года. В "Десне" военный-срочник застрелился на посту

Владимир Козырь
24 октября, 21:32
Военный выстрелил в себя из автомата АК-47

Что стало причиной такого поступка военнослужащего — неизвестно/Коллаж: Сегодня

В "Десне" военный-срочник покончил жизнь самоубийством. Мужчина застрелился из автомата АК-47.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Детали самоубийства

Инцидент произошел в воскресенье, 24 октября, в 3:53 ночи. 23-летний военный-срочник родом из Днепропетровской области застрелился во время несения службы в карауле, который охранял склады. Мертвого мужчину обнаружила смена, прибывшая на пост. Известно, что на службе военнослужащий характеризовался положительно, проблем с ним не было. До увольнения ему оставался месяц.

Выяснение причины

Сейчас неизвестно, что стало причиной такого поступка. Все обстоятельства будут устанавливаться, сказал заместитель начальника по морально-психологическому обеспечению 169-го учебного центра "Десна" Александр Сагайдак.

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