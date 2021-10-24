Було всього 23 роки. У "Десні" військовий строкової служби застрелився на посту

Що стало причиною такого вчинку військовослужбовця — невідомо/Колаж: Сьогодні

У "Десні" військовий-строковик покінчив життя самогубством. Чоловік застрелився з автомата АК-47.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Деталі самогубства

Інцидент стався в неділю, 24 жовтня, о 3:53 ночі. 23-річний військовий-строковик родом з Дніпропетровської області застрелився під час несення служби у варті, яка охороняла склади. Мертвого чоловіка виявила зміна, яка прибула на пост. Відомо, що на службі він характеризувався позитивно, проблем з ним не було. До звільнення йому залишалося трохи більше ніж місяць.

З'ясування причини

Поки що не відомо, що стало причиною такого вчинку. Всі обставини будуть з'ясовуватися, сказав заступник начальника з морально-психологічного забезпечення 169-го навчального центру "Десна" Олександр Сагайдак.

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