Целился в дичь. Во Львовской области застрелили мужчину во время охоты

Во время охоты во Львовской области застрелили мужчину / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 13 ноября, на территории охотничьих угодий в Стрыйском районе Львовской области во время охоты от огнестрельного ранения погиб 66-летний мужчина.

Об этом сообщила Нацполиция Львовской области, передает "ZAXID.NET".

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Во время охоты 62-летний мужчина из Нового Роздола выстрелил из охотничьего ружья. Он пытался подстрелить дичь, но пуля попала в человека. В результате огнестрельного ранения погиб 66-летний житель Стрыйского района.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 119 УК (убийство по неосторожности). Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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