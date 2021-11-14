Цілився в дичину. На Львівщині застрелили чоловіка під час полювання

Під час полювання на Львівщині застрелили чоловіка / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 13 листопада, на території мисливських угідь у Стрийському районі Львівської області під час полювання від вогнепального поранення загинув 66-річний чоловік.

Про це повідомила Нацполіція Львівської області, передає "ZAXID.NET ".

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Подробиці

Під час полювання 62-річний чоловік із Нового Роздолу вистрілив із мисливської рушниці. Він намагався підстрелити дичину, але куля потрапила до людини. Внаслідок вогнепального поранення загинув 66-річний житель Стрийського району.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 119 КК (вбивство з необережності). Обставини події встановлюють правоохоронці.

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