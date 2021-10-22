Цены на жилье в Харькове. Квартиры на вторичном рынке подорожали – стоимость

Стоимость на жилье поднялась

В Харькове цены на жилье вторичного рынка выросли в среднем на 1,4%. Стоимость поднялась с 904 долларов за метров квадратный до 917 долларов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с геоинформационным порталом "Увекон".

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Какие сейчас цены

1-комнатные квартиры подорожали на 2,9% (с 879 долл/м2 до 905 долл/м2),

2-комнатные – на 1% (с 903 долл/м2 до 912 долл/м2),

3-комнатные уменьшились в цене на 0,7% (с 924 м до 917 долл/м2),

4-комнатные выросли на 2,4% (с 1010 долл/м2 до 1034 долл/м2).

Были проанализированы 22564 выставленных на продажу квартир (общая площадь 1274265 м2).

Какие частные дома в Украине резко подорожали

За последние три месяца стоимость частных домов в пригороде Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова выросла на 3-5%. Наибольшее подорожание наблюдалось в сегменте домов площадью до 150 м2, расположенных на расстоянии до 20 км от города.

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"За последние три месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста их стоимости. На данный момент спрос на частные дома реализован почти на 90%", - рассказал президент АСНУ Юрий Пита.

По его словам, со второй половины 2021 года заметна еще одна важная тенденция: спрос на частные дома постепенно сокращается. Так, с июля по сентябрь количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%.

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