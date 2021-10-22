Ціни на житло в Харкові. Квартири на вторинному ринку подорожчали – вартість

Вартість на житло піднялася

В Харкові ціни на житло вторинного ринку виросли в середньому на 1,4%. Вартість піднялася з 904 доларів за метрів квадратний до 917 доларів.

Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку нерухомості України, проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості (ріелторів) України спільно з геоінформаційним порталом "Увекон".

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Які зараз ціни

1-кімнатні квартири подорожчали на 2,9% (з 879 дол/м2 до 905 дол/м2),

2-кімнатні – на 1% (з 903 дол/м2 до 912 дол/м2),

3-кімнатні зменшилися в ціні на 0,7% (з 924 м до 917 дол/м2),

4-кімнатні виросли на 2,4% (з 1010 дол / м2 до 1034 дол/м2).

Були проаналізовані 22564 виставлених на продаж квартир (загальна площа 1274265 м2).

Які приватні будинки в Україні різко подорожчали

За останні три місяці вартість приватних будинків в передмісті Києва, Харкова, Одеси, Дніпра і Львова зросла на 3-5%. Найбільше подорожчання спостерігалося в сегменті будинків площею до 150 м2, розташованих на відстані до 20 км від міста.

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"За останні три місяці на ринку приватних садиб спостерігається уповільнення темпів зростання їх вартості. На цей момент попит на приватні будинки реалізований майже на 90%", – розповів президент АСНУ Юрій Піта.

За його словами, з другої половини 2021 року помітна ще одна важлива тенденція: попит на приватні будинки поступово скорочується. Так, з липня по вересень кількість потенційних покупців зменшилася на 10%.

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