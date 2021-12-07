Часы и авто выходят из строя, у людей крутится голова. Что скрывает самое зловещее село Украины

Вокруг села Заезд ходит много слухов / Фото: Коллаж: Сегодня

Село Заезд под Прилуками Черниговской области называют самым зловещим населенных пунктом Украины. Там часто случаются необъяснимые инциденты – устройства внезапно ломаются, а приезжие плохо себя чувствуют.

Сайт "Сегодня" узнал, что известно о таинственном селе.

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Название села происходит от слова "заезжать" – оно расположено на самом въезде в Прилук. Официальной датой основания села считается 1629 год, когда в нем появился постоялый двор, где останавливались путешественники.

Необъяснимые факты

Заезд связывают с так называемыми геопатогенными зонами. Говорят, что здесь постоянно ломаются автомобили, а часы перестают показывать правильное время.

Кроме того, иногда люди здесь чувствуют слабость и головокружение.

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Фото: Чеline

С чем связаны аномалии

Есть несколько версий о том, почему в селе много странных случаев. Плохое самочувствие объясняют тем, что в Заезде якобы накладываются различные по силе магнитные поля. Они влияют на человека с разной интенсивностью и заставляют его плохо чувствовать себя.

Также говорят, что такое влияние на людей имеют тайные испытания на военных объектах. Однако эту версию большинство отрицают и считают неправдоподобной.