Годинники та авто виходять з ладу, у людей крутиться голова. Що приховує найзловісніше село України

Навколо села Заїзд ходить багато чуток / Фото: Колаж: Сьогодні

Село Заїзд під Прилуками Чернігівської області називають найлиховіснішим населеним пунктом України. Там часто трапляються незрозумілі інциденти – пристрої раптово ламаються, а приїжджі погано почуваються.

Сайт "Сьогодні" дізнався, що відомо про таємниче село.

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Назва села походить від слова "заїжджати" – воно розташоване на самому в'їзді до Прилук. Офіційною датою заснування села вважається 1629 рік, коли в ньому з'явився заїжджий двір, де зупинялися мандрівники.

Нез'ясовні факти

Заїзд пов'язують із так званими геопатогенними зонами. Кажуть, що тут постійно ламаються автомобілі, а годинник перестає показувати правильний час.

Крім того, іноді люди тут відчувають слабкість та запаморочення.

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Фото: Чеline

З чим пов'язані аномалії

Є кілька версій, чому в селі багато дивних випадків. Погане самопочуття пояснюють тим, що в Заїзді нібито накладаються різні за силою магнітні поля. Вони впливають на людину з різною інтенсивністю і змушують її погано почуватися.

Також кажуть, що такий вплив на людей мають таємні випробування на військових об'єктах. Однак цю версію більшість заперечують і вважають неправдоподібною.