Черкассы переходят в красную зону: как будут работать школы и детсады

Как в Украине работают школы и садики во время жесткого карантина. Фото: коллаж "Сегодня"
С 12 ноября Черкассы переходят в красную зону карантина. Школьники уходят на дистанционку, но при этом некоторые учебные заведения продолжат работать в очном режиме.
Об этом сообщила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина на своей странице в Facebook.
Как будут работать школы и садики в Черкассах?
Как стало известно, обучение в 5-11(12) классах в очном режиме пройдет в общеобразовательной школе №8, гимназии №9, коллегиум "Берегиня" и гуманитарно-правовом лицее. Все остальные школы переходят на дистанционную форму обучения.
1-4 класса всех школ продолжают работать в обычном режиме.
Кроме того, в условиях красной карантинной зоны детские садики будут работать в прежнем режиме.
Ограничения в Черкассах с 12 ноября
В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров и пр. Запрещаются массовые мероприятия.
Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.
Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быть полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад.
Это правило не распространяется на детей – несовершеннолетним не нужно иметь сертификат, но в некоторые общественные места без привитых родителей их не пустят.
Штрафы для нарушителей
За отсутствие маски в общественном транспорте украинцам грозит штраф от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 гривен.
Штрафы за отсутствие ковид-сертификата или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами будут оплачивать пассажиры.
Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн.
Ситуация с коронавирусом в Украине
За сутки 10 ноября в Украине зафиксировали 24 747 новых больных COVID-19. Среди них детей – 1550, медработников – 529.
За прошедшие сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая. Выздоровели 18 896 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 155 519 человек;
- поправились – 2 572 738 человек;
- летальных исходов – 74 857;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 067 107.
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