Черкассы переходят в красную зону: как будут работать школы и детсады

Как в Украине работают школы и садики во время жесткого карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

С 12 ноября Черкассы переходят в красную зону карантина. Школьники уходят на дистанционку, но при этом некоторые учебные заведения продолжат работать в очном режиме.

Об этом сообщила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина на своей странице в Facebook.

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Как будут работать школы и садики в Черкассах?

Как стало известно, обучение в 5-11(12) классах в очном режиме пройдет в общеобразовательной школе №8, гимназии №9, коллегиум "Берегиня" и гуманитарно-правовом лицее. Все остальные школы переходят на дистанционную форму обучения.

1-4 класса всех школ продолжают работать в обычном режиме.

Кроме того, в условиях красной карантинной зоны детские садики будут работать в прежнем режиме.

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В Украине школьники вернутся на очное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"

Ограничения в Черкассах с 12 ноября

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров и пр. Запрещаются массовые мероприятия.