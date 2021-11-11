Черкаси переходять у "червону зону": як працюватимуть школи та дитсадки

Як в Україні працюють школи та садки під час жорсткого карантину. Фото: колаж "Сьогодні"
З 12 листопада Черкаси переходять у "червону зону" карантину. Школярі йдуть на дистанційку, але водночас деякі навчальні заклади продовжать працювати в очному режимі.
Про це повідомила заступник міського голови Черкас Анастасія Чубіна на своїй сторінці у Facebook.
Як працюватимуть школи та садочки у Черкасах?
Як стало відомо, навчання у 5-11(12) класах у очному режимі пройде у загальноосвітній школі №8, гімназії №9, колегіум "Берегиня" та гуманітарно-правовому ліцеї. Усі інші школи переходять на дистанційну форму навчання.
1-4 класи всіх шкіл продовжують працювати у звичайному режимі.
Крім того, в умовах "червоної" карантинної зони дитячі садки працюватимуть у колишньому режимі.
Обмеження у Черкасах з 12 листопада
У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів тощо. Забороняються масові заходи.
Працюватимуть і далі продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.
Однак обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи мають бути повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж 3 дні тому.
Це правило не поширюється на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але в деякі громадські місця без щеплених батьків їх не пустять.
Штрафи для порушників
За відсутність маски у громадському транспорті українцям загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 гривень.
Штрафи через відсутність ковід-сертифіката або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами оплачуватимуть пасажири.
Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.
Ситуація з коронавірусом в Україні
За добу 10 листопада в Україні зафіксували 24 747 нових хворих на COVID-19. Серед них дітей – 1550, медпрацівників – 529.
Минулої доби госпіталізували 4778 осіб, крім цього, зафіксували 652 летальних випадки. Одужали 18 896 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 155 519 осіб;
- одужали – 2 572 738 осіб;
- летальних випадків – 74 857;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.
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