Чудом выжил. В Черкасской области охотник случайно подстрелил мужчину

Мужчине, который произвел выстрел, грозит до двух лет лишения свободы/Коллаж: Сегодня

В Черкасской области, где недавно умер 4-месячный малыш, охотник случайно подстрелил мужчину. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

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Детали инцидента

Инцидент произошел 20 ноября в селе Ивановка Чигиринской ОТГ. Охотник случайно выстрелил в живот своего 43-летнего коллеги.

Что с пострадавшим?

Как сообщили в полиции, мужчину госпитализировали в Чигиринскую центральную районную больницу и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Действия правоохранителей

Правоохранители установили группу охотников из 17 мужчин. Зарегистрированное оружие у охотника, который произвел выстрел по неосторожности, изъяли. Следователями Черкасского районного управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Соответствующие экспертные исследования продолжаются.

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Неосторожному охотнику теперь грозит до двух лет лишения свободы.

Похожий инцидент во Львовской области

Полиция рассказала детали трагического случая, когда во время охоты во Львовской области один из охотников случайно выстрелил в другого мужчину.

13 ноября, около 14:10, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из охотничьих угодий Стрыйского района охотник получил огнестрельное ранение. На месте работала следственно-оперативная группа и сотрудники отделения полиции №2 Стрыйского районного управления полиции.

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"Во время охоты в лесу вблизи села Стильско 62-летний житель Нового Роздола произвел выстрел из карабина "Sauer100" в направлении вероятной дичи, однако попал у другого охотника, 66-летнего жителя одного из сел Стрыйского района", — говорится в сообщении правоохранителей.

В результате огнестрельного ранения в область грудной клетки мужчина скончался на месте происшествия.

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