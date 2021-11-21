Дивом вижив. На Черкащині мисливець випадково підстрелив чоловіка

Чоловіку, який здійснив постріл, загрожує до двох років позбавлення волі/Колаж: Сьогодні

У Черкаській області, де нещодавно помер 4-місячний малюк, мисливець випадково підстрелив чоловіка. Постраждалого доставили до лікарні та прооперували.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

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Деталі інциденту

Інцидент стався 20 листопада в селі Іванівка Чигиринської ОТГ. Мисливець випадково вистрелив у живіт свого 43-річного колеги.

Що із постраждалим?

Як повідомили у поліції, чоловіка госпіталізували до Чигиринської центральної районної лікарні та прооперували. Нині його життю нічого не загрожує.

Дії правоохоронців

Правоохоронці встановили групу мисливців із 17 чоловіків. Зареєстровану зброю у мисливця, який здійснив постріл із необережності, вилучили. Слідчими Черкаського районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Відповідні експертні дослідження тривають.

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Необережному мисливцю тепер загрожує до двох років позбавлення волі.

Схожий інцидент у Львівській області

Поліція розповіла деталі трагічного випадку, коли під час полювання у Львівській області один із мисливців випадково вистрелив у іншого чоловіка.

13 листопада, близько 14:10, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з мисливських угідь Стрийського району мисливець отримав вогнепальне поранення. На місці працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції.

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"Під час полювання в лісі поблизу села Стільсько 62-річний житель Нового Роздолу здійснив постріл із карабіна "Sauer100" в напрямку ймовірної дичини, однак влучив у іншого мисливця, 66-річного мешканця одного з сіл Стрийського району", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Внаслідок вогнепального поранення у ділянку грудної клітки чоловік помер на місці події.

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