Чудом выжили. На Одесской трассе несколько раз перевернулось авто с семьей (фото)

На трассе "Киев - Одесса" машина влетела в отбойник / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области, где ранее столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, на трассе "Киев – Одесса" в ДТП попала семья с ребенком. Их авто врезалось в отбойник и несколько раз перевернулось.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Авария случилось вечером 3 января возле поселка Радостное в Березовском районе. В машине Volkswagen была семья – 39-летний водитель, его 37-летняя жена и 4-летняя дочь.

По данным полиции, мужчина не справился с управлением, авто столкнулось с отбойником и несколько раз перевернулось.

Авто, скорее всего, уже не подлежит восстановлению. Фото Нацполиции

Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции Одесской области, несмотря на то, что авто перевернулось несколько раз, пассажиры выжили. Их доставили в больницу с различными травмами

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"Они получили травмы, которые не несут угрозы жизни", – сказала спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП: