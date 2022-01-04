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Чудом выжили. На Одесской трассе несколько раз перевернулось авто с семьей (фото)

Игорь Серов, Татьяна Очеретяная
4 января, 11:30
Полиция Одесской области выясняет детали ДТП с тремя пострадавшими – "Сегодня" узнали, что известно на данный момент

На трассе "Киев - Одесса" машина влетела в отбойник / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области, где ранее столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, на трассе "Киев – Одесса" в ДТП попала семья с ребенком. Их авто врезалось в отбойник и несколько раз перевернулось.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Авария случилось вечером 3 января возле поселка Радостное в Березовском районе. В машине Volkswagen была семья – 39-летний водитель, его 37-летняя жена и 4-летняя дочь.

По данным полиции, мужчина не справился с управлением, авто столкнулось с отбойником и несколько раз перевернулось.

Авто, скорее всего, уже не подлежит восстановлению. Фото Нацполиции

Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции Одесской области, несмотря на то, что авто перевернулось несколько раз, пассажиры выжили. Их доставили в больницу с различными травмами

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"Они получили травмы, которые не несут угрозы жизни", – сказала спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.