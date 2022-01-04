Чудом выжили. На Одесской трассе несколько раз перевернулось авто с семьей (фото)

На трассе "Киев - Одесса" машина влетела в отбойник / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одесской области, где ранее столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль, на трассе "Киев – Одесса" в ДТП попала семья с ребенком. Их авто врезалось в отбойник и несколько раз перевернулось.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Авария случилось вечером 3 января возле поселка Радостное в Березовском районе. В машине Volkswagen была семья – 39-летний водитель, его 37-летняя жена и 4-летняя дочь.
По данным полиции, мужчина не справился с управлением, авто столкнулось с отбойником и несколько раз перевернулось.
Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции Одесской области, несмотря на то, что авто перевернулось несколько раз, пассажиры выжили. Их доставили в больницу с различными травмами
"Они получили травмы, которые не несут угрозы жизни", – сказала спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.