Дивом вижили. На Одеській трасі кілька разів перекинулося авто із родиною (фото)

На трасі Київ - Одеса машина влетіла у відбійник / Фото: Колаж: Сьогодні
В Одеській області, де раніше зіткнулися рейсовий автобус та легковий автомобіль, на трасі Київ – Одеса у ДТП потрапила сім'я з дитиною. Їхнє авто врізалося у відбійник і кілька разів перевернулося.
Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Аварія сталася увечері 3 січня біля селища Радісне у Березівському районі. У машині Volkswagen була сім'я – 39-річний водій, його 37-річна дружина та чотирирічна дочка.
За даними поліції, чоловік не впорався з керуванням, авто зіштовхнулося з відбійником і кілька разів перекинулося.
Як повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Одеської області, незважаючи на те, що автомобіль перекинувся кілька разів, пасажири вижили. Їх доправили до лікарні з різними травмами
"Вони отримали травми, які не несуть загрози життю", – сказала речник поліції Одеської області Любов Гордієвська.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.