Чугуев закрыли на въезд: как попасть в город

Нововведение действует с сегодняшнего дня / Коллаж "Сегодня"
С сегодняшнего дня, 13 марта, въезд в Чугуев Харьковской области запрещен. Все для того, чтобы предотвратить проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.
Об этом сообщает Чугуевская районная государственная администрация.
Однако попасть в город все таки можно будет. Для этого нужны документы, которые подтверждают место регистрации в Чугуеве или документы для сопровождения гуманитарного конвоя.
Под Чугуевом ВСУ уничтожили колонну оккупантов
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Чугуевском районе Харьковской области уничтожили колонну военной техники оккупанта.
По информации Штаба обороны, среди уничтоженной техники оккупанта – танки, боевые машины и топливозаправщики. Также ВСУ ликвидировали живую силу противника.