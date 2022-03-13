Чугуїв закрили на в'їзд: як потрапити до міста

Нововведення діє з сьогоднішнього дня / Колаж "Сьогодні"
Від сьогодні, 13 березня, в'їзд у Чугуїв Харківської області заборонений. Все для того, щоб запобігти проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп у місто.
Про це повідомляє Чугуївська районна державна адміністрація.
Проте потрапити до міста все ж таки можна буде. Для цього потрібні документи, що підтверджують місце реєстрації у Чугуєві або документи для супроводження гуманітарного конвою.
Під Чугуєвом ЗСУ знищили колону окупантів
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України у Чугуївському районіХарківщини знищили колону військової техніки окупанта.
За інформацією Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта – танки, бойові машини та паливозаправники. Також ЗСУ ліквідували живу силу супротивника.