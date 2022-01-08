Цукаты из тыквы: удивительная история успеха села на Днепропетровщине (видео)

Тыквы нарезают вручную мелкими аккуратными кусочками. Коллаж "Сегодня"

Цукаты из тыквы. На Днепропетровщине открыли целое производство вкусностей из того, что растет чуть ли не на каждом огороде. Местные выиграли грант – на 100 тысяч гривен. Сделали ремонт в старом здании, закупили профессиональное оборудование и сейчас производят цукаты. Более того – уже патентуют собственную торговую марку. О необычной истории успеха – рассказывает Антон Мачула.

Производства цукатов

Обычные тыквы, которые растут на каждом огороде в селе Малониколаевка, стали настоящим оранжевым золотом. В этом году собрали несколько тонн урожая, который можно переделать в цукаты. Производить их здесь начали несколько лет назад. Первую партию представили на местном Гарбуз-фесте. Вкусности расхватали мгновенно.

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"Это своего рода будет нашей фишкой", – сказала инициатор проекта Светлана Гарнадко.

Два года назад Малониколаевка выиграла конкурс "Невероятные села Украины" и получила грант в 100 тысяч грн. На выигрыш выкупили и отремонтировали старый домик, где оборудовали производство. Приобрели 3 промышленных сушилки и запаслись необходимым для изготовления цукатов сахаром. Теперь здесь вручную готовят крафтовые вкусности.

"Крошим, потом чистим и нарезаем. В зависимости от сорта тыкв, как мы их будем нарезать, то есть у нас четыре основных сорта. Девушки у нас все не маленькие так что к физическому труду можно сказать привыкшие. А так – тяжеловатая работа. Тыква имеет толстую кожицу и сама довольно тугая. Ему нужно придать товарный вид", – сказала жительница Малониколаевки Оксана Ломова.

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Тыквы нарезают вручную мелкими аккуратными кусочками. И дело действительно нелегкое. Весь процесс – строгое соблюдение технологических норм: в зависимости от сорта тыква либо кипятят в сиропе, либо заливают и сцеживают, либо просто засыпают сахаром. Затем сушат примерно 10 часов. В общем – чтобы сделать цукаты тратят 3 дня. И если где-то недосмотреть или не вовремя снять продукт с огня – цукаты уже не получить.

"Святая святых где делаются наши цукаты. Здесь так пахнет так, аромат такой", – поделилась жительница Малониколаевки Светлана Корж.

Свою продукцию рекламируют в соцсетях и на недостаток заказов не жалуются. Цукаты из тыквы уже закупило даже посольство Нидерландов. И все это существует исключительно на энтузиазме десятка местных женщин.

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"Зарплаты нет, как таковой. У нас то что мы продали – все расходится на то, чтобы сделать ремонт в этом доме, закупить сахар, который дорожает каждый день. И тот же уголь и дрова. Для небольшого села, в котором чуть больше 2 сотни жителей, такое предприятие в будущем может дать рабочие места", – считает инициатор проекта Светлана Гарнадко.

Сейчас здесь планируют построить небольшой цех для производства. Чтобы увеличить количество клиентов – овладели изготовлением цукатов из яблок, груш, киви и еще десятка фруктов. Предприятие уже создало собственный бренд и ждет юридического оформления торговой марки, чтобы продавать цукаты в крупных торговых сетях.

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