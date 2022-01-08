Цукати з гарбуза: дивовижна історія успіху села на Дніпропетровщині (відео)

Гарбузи нарізають вручну дрібними акуратними шматочками. Колаж "Сьогодні"

Цукати із гарбуза. На Дніпропетровщині відкрили ціле виробництво смакот з того, що росте чи не на кожному городі. Місцеві виграли грант – на 100 тисяч гривень. Зробили ремонт у старій будівлі, закупили професійне обладнання і зараз виготовляють цукати. Більше того – вже патентують власну торгову марку. Про незвичайну історію успіху – розповідає Антон Мачула.

Виробництва цукатів

Звичайні гарбузи, які ростуть на кожному городі в селі, стали справжнім помаранчевим золотом. Цього року зібрали кілька тонн урожаю, який можна переробити на цукати. Виробляти їх тут розпочали кілька років тому. Першу партію представили на місцевому Гарбуз-фесті. Смачності миттєво розхопили.

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"Це свого роду буде нашою фішкою", – сказала ініціаторка проекту Світлана Гарнадко.

Два роки тому Маломиколаївка виграла конкурс "Неймовірні села України" та отримала грант у 100 тисяч грн. На виграш викупили та відремонтували старий будиночок, де обладнали виробництво. Придбали 3 промислові сушарки та запаслися необхідним для виготовлення цукатів цукром. Тепер тут вручну готують крафтові смаколики.

"Крішимо, потім чистимо і нарізаємо. Залежно від сорту гарбузів, як ми їх нарізатимемо, тобто у нас чотири основні сорти. Дівчата у нас всі не маленькі так що до фізичної праці можна сказати звикли. А так – важкувата робота. Гарбуз має товсту шкірку і сама досить туга. Йому потрібно надати товарного вигляду", – сказала мешканка Малониколаївки Оксана Ломова.

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Гарбузи нарізають вручну дрібними акуратними шматочками. І справа справді нелегка. Весь процес – суворе дотримання технологічних норм: залежно від сорту гарбуз або кип'ятять у сиропі, або заливають і зціджують, або просто засипають цукром. Потім сушать приблизно 10 годин. Загалом – щоби зробити цукати витрачають 3 дні. І якщо десь недоглянути чи не вчасно зняти продукт із вогню – цукати вже не отримати.

"Свята святих де робляться наші цукати. Тут так пахне так, аромат такий", – поділилася мешканка Малониколаївки Світлана Корж.

Свою продукцію рекламують у соцмережах та на брак замовлень не скаржаться. Цукати з гарбуза вже закупило навіть посольство Нідерландів. І все це існує лише на ентузіазмі десятка місцевих жінок.

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"Зарплати немає, як такої. У нас те, що ми продали – все розходиться на те, щоб зробити ремонт у цьому будинку, закупити цукор, який дорожчає щодня. І те саме вугілля та дрова. Для невеликого села, в якому трохи більше 2 сотні жителів, таке підприємство у майбутньому може дати робочі місця", – вважає ініціатор проекту Світлана Гарнадко.

Нині тут планують збудувати невеликий цех для виробництва. Щоб збільшити кількість клієнтів – опанували виготовлення цукатів з яблук, груш, ківі та ще десятка фруктів. Підприємство вже створило власний бренд і чекає на юридичне оформлення торгової марки, щоб продавати цукати у великих торгових мережах.

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