Не впервые: мы узнали новые подробности обысков в горсовете Кривого Рога

ГБР пришло с обысками в Криворожский горсовет / Фото: Коллаж: Сегодня

Обыски в мэрии Кривого Рога, которые начались утром 7 февраля, стали далеко не первыми за последнее время.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк.

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Что сказала депутат?

"Обыски в горсовете проходят постоянно. Не было только на новогодние праздники", – говорит Виктория Третяк.

По ее словам, в депутатском корпусе обыски расценивают как давление на местную власть.

"У нас на носу выборы, поэтому и наблюдаем подобное. Сейчас исполняет обязанности городского головы Юрий Вилкул", – говорит Третяк.

Что говорят в ГБР

На наш уточняющий вопрос о том, что в мэрии заявили о неоднократных обысках, в ГБР ответили, что в горсовет могли ранее приходить силовики из других структур.

"Уголовное производство открыто 19 января. Задержанных нет, нами обыски проводятся здесь первый раз", – сообщила нам спикер ГБР Ольга Чиканова.

Что известно об обысках?

Утром 7 февраля с обысками в мэрию пришли работники ГБР. Они сообщают, что проверки идут в рамках уголовного производства о служебной халатности должностных лиц. По данным силовиков, эта халатность привела к утрате бюджетом почти 700 млн грн.

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Следователи установили что между криворожским горсоветом и одним из градообразующих предприятий заключены 82 договора аренды земельных участков. Однако стоимость аренды сильно занижена, из-за чего город недополучил деньги.