Не впервые: мы узнали новые подробности обысков в горсовете Кривого Рога

ГБР пришло с обысками в Криворожский горсовет / Фото: Коллаж: Сегодня
Обыски в мэрии Кривого Рога, которые начались утром 7 февраля, стали далеко не первыми за последнее время.
Об этом сайту "Сегодня" сообщила депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк.
Что сказала депутат?
"Обыски в горсовете проходят постоянно. Не было только на новогодние праздники", – говорит Виктория Третяк.
По ее словам, в депутатском корпусе обыски расценивают как давление на местную власть.
"У нас на носу выборы, поэтому и наблюдаем подобное. Сейчас исполняет обязанности городского головы Юрий Вилкул", – говорит Третяк.
Что говорят в ГБР
На наш уточняющий вопрос о том, что в мэрии заявили о неоднократных обысках, в ГБР ответили, что в горсовет могли ранее приходить силовики из других структур.
"Уголовное производство открыто 19 января. Задержанных нет, нами обыски проводятся здесь первый раз", – сообщила нам спикер ГБР Ольга Чиканова.
Что известно об обысках?
Утром 7 февраля с обысками в мэрию пришли работники ГБР. Они сообщают, что проверки идут в рамках уголовного производства о служебной халатности должностных лиц. По данным силовиков, эта халатность привела к утрате бюджетом почти 700 млн грн.
Следователи установили что между криворожским горсоветом и одним из градообразующих предприятий заключены 82 договора аренды земельных участков. Однако стоимость аренды сильно занижена, из-за чего город недополучил деньги.