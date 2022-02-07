Не вперше: ми дізналися нові подробиці обшуків у міськраді Кривого Рогу

ДБР прийшло з обшуками до Криворізької міськради / Фото: Колаж: Сьогодні

Обшуки у мерії Кривого Рогу, які почалися вранці 7 лютого, стали далеко не першими останнім часом.

Про це сайту "Сьогодні" повідомила депутат міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк.

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Що сказала депутатка?

"Обшуки у міськраді відбуваються постійно. Не було лише на новорічні свята", – каже Вікторія Третяк.

За її словами, у депутатському корпусі обшуки розцінюють як тиск на місцеву владу.

"У нас на носі вибори, тому й спостерігаємо подібне. Наразі виконує обов'язки міського голови Юрій Вілкул", – каже Третяк.

Що кажуть у ДБР

На наше уточнююче питання про те, що в мерії заявили про неодноразові обшуки, у ДБР відповіли, що до міськради могли раніше приходити силовики з інших структур.

"Кримінальне провадження відкрито 19 січня. Затриманих немає, нами обшуки проводяться тут уперше", – повідомила спікер ДБР Ольга Чиканова.

Що відомо про обшуки?

Вранці 7 лютого з обшуками до мерії прийшли працівники ДБР. Вони повідомляють, що перевірки йдуть у рамках кримінального провадження щодо службової недбалості посадових осіб. За даними силовиків, ця недбалість призвела до втрати бюджетом майже 700 млн грн.

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Слідчі встановили, що між криворізькою міськрадою та одним із містоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок. Проте вартість оренди сильно занижена, через що місто недоотримало гроші.