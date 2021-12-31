Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: дело 16-летнего водителя-мажора направили в суд

Николай Харьковский, который устроил резонансное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
Обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя Николая Харьковского, который спровоцировал смертельное ДТП, направили в суд.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Парня накажут за нарушение ПДД, повлекшее гибель людей, а также заведомо ложного сообщение о преступлении.
Что выяснили копы?
- 26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове столкнулись Chevrolet Aveo и Infiniti. За рулем элитной иномарки был 16-летний парень, который ехал на красный сигнал светофора.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте.
- После ДТП 16-летний водитель и три пассажира Infiniti – двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка попали в больницу. Пока водитель-подросток был на госпитализации, он заявил копам, что его авто якобы угнали.
- Экспертиза показала, что на момент ДТП Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
- Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
Кроме этого дела, сейчас идет следствие над родителями юноши. Их хотят наказать за допуск подростка к управлению авто и злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Также расследуется факт незаконного завладения машиной.